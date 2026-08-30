Zum Hauptinhalt springen

Rosenheimer BahnhofFrau stirbt nach Messerangriff – Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat den Tatverdächtigen bereits festgenommen – einen jungen Mann (Symbolfoto).
Die Polizei hat den Tatverdächtigen bereits festgenommen – einen jungen Mann (Symbolfoto).
Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine 31-jährige Frau wird nachts mit einem Messer angegriffen – und stirbt im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Tatverdächtig ist ein junger Mann.

SZ bei Google bevorzugen

Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau – eine 31-jährige Britin – wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren zunächst nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die einen Streit in der Nacht gegen 0.50 Uhr oder früher am Bahnhof in Rosenheim beobachtet haben. Der 27-Jährige sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob der Mann und die Frau sich kannten oder ob die 31-Jährige ein Zufallsopfer gewesen ist, dazu wollte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Sonntagmittag keine Angaben machen. Nach Mitteilung der Rosenheimer Einsatzzentrale wird es erst am Montag nähere Informationen zu der Tat geben.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußert Betroffenheit: „Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen und Freunden der jungen Frau“. Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, die zusammen mit der Bundespolizei vor Ort waren, müssten die Bilder der Nacht zunächst verarbeiten.

© SZ/dpa/sab - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Paläontologie
:Den Geheimnissen der Urzeit auf der Spur

In der Tongrube Hammerschmiede hat Madelaine Böhme schon Udo entdeckt, der erste Menschenaffe, der aufrecht ging. Das Areal ist eine wahre Fundgrube.

SZ PlusVon Florian Fuchs (Text) und Niklas Keller (Fotos & Videos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite