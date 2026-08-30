Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau – eine 31-jährige Britin – wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren zunächst nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die einen Streit in der Nacht gegen 0.50 Uhr oder früher am Bahnhof in Rosenheim beobachtet haben. Der 27-Jährige sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob der Mann und die Frau sich kannten oder ob die 31-Jährige ein Zufallsopfer gewesen ist, dazu wollte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Sonntagmittag keine Angaben machen. Nach Mitteilung der Rosenheimer Einsatzzentrale wird es erst am Montag nähere Informationen zu der Tat geben.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußert Betroffenheit: „Unsere Gedanken sind heute bei den Angehörigen und Freunden der jungen Frau“. Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, die zusammen mit der Bundespolizei vor Ort waren, müssten die Bilder der Nacht zunächst verarbeiten.