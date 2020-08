Ein Transporterfahrer hängt bei Achenmühle mit seinem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Hochwasser fest. Die Autobahn A8 ist zwischen Achenmühle und Frasdorf in beiden Richtungen wegen Hochwasser voll gesperrt.

Nach den Überschwemmungen in der Nacht zum Dienstag normalisiert sich die Lage im Landkreis Rosenheim langsam. Wie das Landratsamt am Dienstagvormittag berichtete, konnte auf der Autobahn 8 (München-Salzburg) in beide Richtungen jeweils wieder eine Fahrspur freigegeben werden. In Richtung Norden können vorläufig aber nur Lastwagen durchfahren.

Weil die Autobahn komplett überschwemmt worden war, musste sie zwischen Frasdorf und Achenmühle zuvor vorübergehend komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen, auch auf den Ausweichrouten. Die parallel zur Autobahn verlaufende Umleitung war ebenfalls wegen Überschwemmungen gesperrt, sie ist auch wieder passierbar. Wann der Verkehr wieder normal fließen kann, ist noch unklar.

Auch die Südostbayernbahn hat mit mit den massiven Regenfällen auf ihren Strecken zu kämpfen. Gesperrt sind derzeit noch die Strecken zwischen Prien und Aschau sowie zwischen Siegsdorf und Ruhpolding, in letzterem Fall sei ein Busnotverkehr witterungsbedingt derzeit nicht möglich, schreibt das Unternehmen auf Twitter.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Strecke zwischen Wasserburg und Rosenheim ist nach einer Sperrung inzwischen wieder freigegeben, ebenso zwischen Traunstein und Waging.

In dem oberbayerischen Landkreis musste die Feuerwehr zu rund 350 Einsätzen ausrücken. Nicht nur Straßen waren überflutet, auch Keller mussten ausgepumpt werden. Die Bergwacht evakuierte im Jenbachtal ein Jugendcamp, in dem zwölf Kinder gezeltet hatten. Die Gruppe wurde zu einer Berghütte gebracht. In Achenmühle gab es wegen der Überschwemmungen Probleme mit auslaufendem Heizöl.

Der bayerische Hochwassernachrichtendienst hatte am Montagnachmittag besonders im Süden des Freistaates Überflutungen im Bereich der Meldestufen eins und zwei angekündigt, wobei vier die höchste Warnstufe ist. Im Landkreis Traunstein wurde am Dienstagvormittag aber tatsächlich bereits die Meldestufe drei erreicht. Auch hier sind einige Straße wegen Überflutung gesperrt. In den Kreisen Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen wird dies im Laufe des Tages erwartet.

Im Laufe des Dienstags sollten die Schauer aber nachlassen. Nach den Prognosen sollen dann die Pegelstände wieder sinken.