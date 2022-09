Ronja Endres, SPD-Vorsitzende in Bayern, will im Freistaat bekannter werden.

Von Andreas Glas und Johann Osel

Die ersten Kamerateams packen ein, einige Besucher verlassen das Bierzelt, der Geräuschpegel steigt plötzlich an. Gemurmel, Gespräche, mancher studiert die Speisekarte, fahndet nach dem Hendlgrill. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat soeben gesprochen, beim politischen Gillamoos in Abensberg. Der Stargast aus Berlin kam an, das Bierzeltpublikum hat ihn kräftig beklatscht. Zuvor war der bayerische SPD-Chef an der Reihe, Florian von Brunn. Und jetzt? Ach ja, kommt noch Ronja Endres, ganz am Ende. Die Co-Chefin der Bayern-SPD betritt die Bühne, als fast alle schon denken, die Sause wäre vorbei. Wirkt alles wie: Hoppla, da wär' ja noch ich.