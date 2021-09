Die Indentität der toten Person ist noch unklar. Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion in dem Haus aus. Kurz darauf ereignete sich ein tödlicher Autounfall - in dem zerstörten Fahrzeug wurde eine Gasflasche gefunden.

Nach der Explosion in der Doppelhaushälfte im oberbayerischen Rohrbach ist in den Trümmern des Gebäudes eine Leiche gefunden worden. Die Identität der toten Person ist der Polizei zufolge noch unklar. Vermisst wird bislang das Ehepaar, das in dem Haus gewohnt hat. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat wahrscheinlich eine Gasexplosion das Wohnhaus zerstört. Zudem teilte die Polizei mit, das in dem ausgebrannten Unfallauto, das an der Anschrift des explodierten Hauses gemeldet war und in dem kurz nach der Explosion eine Person ums Leben kam, eine Gasflasche gefunden wurde.

Eine Polizeisprecherin sagte, man schließe von der großen Kraft der Detonation in dem Haus auf eine Gasexplosion. Das Haus habe eine Gasheizung gehabt. Bereits am Donnerstag habe man zudem mindestens eine Gasflasche aus den Trümmern bergen können. Diese sei noch intakt gewesen. Genau ist die Ursache der Explosion noch nicht geklärt.

Ein Bagger räumt Teile des eingestürzten Hauses ab, noch immer läuft die Suche nach zwei vermissten Bewohnern, die sich zum Zeitpunkt der Explosion womöglich in der Doppelhaushälfte aufgehalten haben.

Die betroffene Doppelhaushälfte ist durch die Explosion vollständig in sich zusammengestürzt, bei der anderen wurde die Wand herausgerissen.

Gegen 12.30 Uhr mittags knallte es am Donnerstag in dem 6000 Einwohner-Ort. Schnell war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort, doch bevor sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach den Vermissten machen konnten, musste noch stundenlang das Feuer bekämpft werden.

Nur 20 Minuten nach der Explosion ereignete sich etwa 30 Kilometer weiter ein tödlicher Unfall. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Halter des Autos in dem Haus gemeldet. Allerdings verbrannte die Leiche bei dem Unfall auf der B300 in Schrobenhausen am Donnerstagmittag bis zur Unkenntlichkeit, so dass die Ermittler noch nicht wissen, wer genau bei dem Autounfall starb.

Die Explosion hatte am Donnerstag eine Doppelhaushälfte in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zerstört. Dort lebte das vermisste Ehepaar - ein 55-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau. Drei weitere Personen, die dort wohnten, waren laut Polizei zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. In der anderen Doppelhaushälfte, die ebenfalls stark beschädigt wurde und einsturzgefährdet ist, wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein weiteres Rätsel gibt ein tödlicher Verkehrsunfall auf, der sich am Donnerstag um 12.50 Uhr ereignete, also etwa 20 Minuten nach der Hausexplosion. Auf der B300 im 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen, dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Das Auto war an der Adresse des explodierten Hauses gemeldet. In dem Wagen befand sich eine Gasflasche, wie die Polizei am Freitag bestätigte. Darüber hatte zuerst der Donaukurier berichtet. Eine Person in dem Auto starb, die Leiche verbrannte laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit.

Am Haus wurde am Freitag weiter nach Vermissten gesucht. Es sei aber unklar, ob sich das vermisste Ehepaar überhaupt in dem Haus aufgehalten habe. Am Donnerstag seien Personensuchhunde vor Ort gewesen, die aber nicht angeschlagen hätten. Nun seien Leichenspür- und Brandmittelspürhunde im Einsatz. Die Leichenspürhunde hätten zunächst nicht angeschlagen, seien aber auch noch nicht in alle Teile des völlig zerstörten Hauses gekommen.

Bei der Explosion wurden neben dem beschriebenen Anwesen auch einige Fahrzeuge und Nachbarhäuser beschädigt.Etwa 270 Einsatzkräfte waren am Donnerstag im Einsatz.