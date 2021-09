In dem eingestürzten Haus wurde am Freitag eine tote Person geborgen, dabei handelt es sich um die 54-jährige Bewohnerin. Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion aus. Kurz darauf ereignete sich ein tödlicher Autounfall.

Bei der in dem von einer Explosion zerstörten Haus in Oberbayern gefundenen Leiche handelt es sich um die 54 Jahre alte Bewohnerin. Diese sei zweifelsfrei identifiziert worden, sagte Polizeisprecher Karl Höpfl am Samstag in Ingolstadt. Angaben zur Todesursache machte er nicht.

Bei der anderen Leiche habe die Obduktion ergeben, dass es sich um einen Mann handele. Der Tote war nach einem Unfall in einem Auto gefunden worden. Aufgrund der starken Verbrennungen sei eine Identifikation aber nicht möglich gewesen.

‹ › Ein Bagger räumt Teile des eingestürzten Hauses ab, noch immer läuft die Suche nach zwei vermissten Bewohnern, die sich zum Zeitpunkt der Explosion womöglich in der Doppelhaushälfte aufgehalten haben. Bild: dpa

‹ › Die betroffene Doppelhaushälfte ist durch die Explosion vollständig in sich zusammengestürzt, bei der anderen wurde die Wand herausgerissen. Bild: dpa

‹ › Gegen 12.30 Uhr mittags knallte es am Donnerstag in dem 6000 Einwohner-Ort. Schnell war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort, doch bevor sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach den Vermissten machen konnten, musste noch stundenlang das Feuer bekämpft werden. Bild: dpa

‹ › Nur 20 Minuten nach der Explosion ereignete sich etwa 30 Kilometer weiter ein tödlicher Unfall. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Halter des Autos in dem Haus gemeldet. Allerdings verbrannte die Leiche bei dem Unfall auf der B300 in Schrobenhausen am Donnerstagmittag bis zur Unkenntlichkeit, so dass die Ermittler noch nicht wissen, wer genau bei dem Autounfall starb. Bild: dpa Wird geladen ...

Nach einer Explosion war am Donnerstag eine Doppelhaushälfte in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in sich zusammengestürzt. Kurz darauf gab es einen tödlichen Unfall mit einem Auto in der Region, der nach Polizeiangaben in Zusammenhang mit der Explosion steht. Ein Ehepaar - ein 55-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau - galten seitdem als vermisst.

Zudem prüft die Polizei einen Zusammenhang der Geschehnisse in Rohrbach zu dem Brand in Sachsen, wie ein Sprecher der SZ bestätigte. Im sächsischen Lugau war am Donnerstag eine leerstehende Wohnung in Flammen aufgegangen, die dem 55-jährigen Ehemann des Paares gehört.

Die Ermittler werden versuchen, über einen DNA-Abgleich den Toten zu identifizieren. Die Hintergründe der Explosion und des Unfalls seien bisher unklar. Die Ermittlungen werden sich der Polizei zufolge noch bis in die nächste Woche hinziehen.