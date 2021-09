Nach Explosion in Rohrbach - Polizei prüft Zusammenhang mit Brand in Sachsen

In dem eingestürzten Haus in Oberbayern wurde am Freitag eine tote Person geborgen, deren Identität noch unklar ist. Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion aus. Kurz darauf ereignete sich ein tödlicher Autounfall.

Auf den ersten Blick sind es zwei Unglücksfälle - die jedoch auf rätselhafte Weise zusammenhängen. Erst fliegt in Oberbayern ein Haus in die Luft. Wenig später prallt ein Auto frontal gegen einen Lastwagen und brennt aus. Der Wagen ist auf die Adresse des zerstörten Hauses zugelassen, die Person am Steuer stirbt. In den Gebäuderesten haben die Ermittler ebenfalls eine Leiche gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Bild handelt es sich um eine tote Frau. Beide Leichname sollten am Freitag obduziert werden.

Zudem prüft die Polizei einen Zusammenhang der Geschehnisse in Rohrbach zu einem Brand in Sachsen, wie ein Sprecher der SZ bestätigte. Im sächsischen Lugau war am Donnerstag eine leerstehende Wohnung in Flammen aufgegangen, die dem 55-jährigen Ehemann des Paares gehört, der noch vermisst wird.

Ein Bagger räumt Teile des eingestürzten Hauses ab, noch immer läuft die Suche nach zwei vermissten Bewohnern, die sich zum Zeitpunkt der Explosion womöglich in der Doppelhaushälfte aufgehalten haben.

Die betroffene Doppelhaushälfte ist durch die Explosion vollständig in sich zusammengestürzt, bei der anderen wurde die Wand herausgerissen.

Gegen 12.30 Uhr mittags knallte es am Donnerstag in dem 6000 Einwohner-Ort. Schnell war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort, doch bevor sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach den Vermissten machen konnten, musste noch stundenlang das Feuer bekämpft werden.

Nur 20 Minuten nach der Explosion ereignete sich etwa 30 Kilometer weiter ein tödlicher Unfall. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Halter des Autos in dem Haus gemeldet. Allerdings verbrannte die Leiche bei dem Unfall auf der B300 in Schrobenhausen am Donnerstagmittag bis zur Unkenntlichkeit, so dass die Ermittler noch nicht wissen, wer genau bei dem Autounfall starb.

Die Explosion am Donnerstagmittag in Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist nach Erkenntnissen der Ermittler wahrscheinlich durch Gas verursacht worden. Darauf deute die große Kraft der Explosion hin, sagte eine Polizeisprecherin. Das Haus habe eine Gasheizung gehabt. Zudem sei eine - noch intakte - Gasflasche aus den Trümmern geborgen worden. Was genau die Explosion auslöste, war noch unklar.

Vermisst wird ein Ehepaar - ein 55-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau. Ob es sich bei den beiden getöteten Personen um die beiden Vermissten handelt, ließ sich am Freitagnachmittag noch nicht sagen. Eine Polizeisprecherin verwies auf die Obduktion. Die aus dem Haus geborgene Leiche wurde nachmittags von einem Bestatter abgeholt und sollte nach München in die Rechtsmedizin gebracht werden.

Drei weitere Menschen, die in dem Gebäude gelebt hatten, waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. Laut Polizei sind sie mit den beiden Vermissten nicht verwandt. In der zweiten Doppelhaushälfte, die stark beschädigt wurde, hatten zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten.

Der tödliche Verkehrsunfall war am Donnerstag etwa 20 Minuten nach der Hausexplosion passiert. Auf der B300 im 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen fuhr ein Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto fing Feuer, die Person am Steuer verbrannte laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit. In dem Wagen befand sich ebenfalls eine Gasflasche, wie die Polizei am Freitag bestätigte. Darüber hatte zuvor der Donaukurier berichtet. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach der Explosion am Donnerstag waren rund 270 Einsatz- und Rettungskräfte im Einsatz. Die Explosion beschädigte auch einige Fahrzeuge und Nachbarhäuser. Der Sachschaden lässt sich laut Polizei noch nicht genau beziffern, dürfte aber im hohen sechsstelligen Bereich oder noch darüber liegen.