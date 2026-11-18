Das Paradies liegt in Mittelfranken . Nach optischen Gesichtspunkten nicht direkt, phonetisch auch nicht, wie klingt das schon: Röttenbach. Nach gewerbesteuerlichen aber schon. An kaum einem Ort in Bayern müssen Unternehmen einen so geringen Anteil ihres Gewinns an die Kommune abführen wie in der Gemeinde bei Erlangen .

Das führt freilich nicht dazu, dass Röttenbach arm wäre. Sondern dazu, dass es reich ist, weil sehr viele Firmen hier vergleichsweise wenig zahlen und aus sehr viel wenig in Summe viel wird. Da unter all den Firmen überdies besonders große und ertragreiche sind, floss das Geld in Röttenbach zuletzt in warmen Strömen – wenngleich sie nicht müde werden zu betonen, dass ihnen von den Einnahmen wegen der Kreisumlage nicht einmal die Hälfte bleibe.

In Erlangen dagegen, der großen Stadt in der Nähe, herrscht akute Finanznot. Wie sie hier einen Haushalt aufstellen wollen, den die Bezirksregierung von Mittelfranken für ausreichend solide hält, um ihn zu genehmigen, ist seit Wochen Inhalt aufgeregter Debatten.

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Die Technikerschule, ein Kindergarten, ein Bauspielplatz, das Granulat zum Streuen im Winter – kaum etwas, dessen mögliche Streichung noch nicht aufs Tapet gekommen ist. Schon jetzt sind die Kassen so leer, dass die Stadt einsturzgefährdete Straßenlaternen in diesem Jahr nicht mehr ersetzen kann, sondern diese sicherheitshalber „abschneiden“ wird, wie es kürzlich zum Erstaunen der Zuhörerschaft in einem Stadtratsausschuss hieß.

Der Vergleich zwischen der 120 000-Einwohnerstadt Erlangen und dem 4600-Bewohnerort Röttenbach drängt sich deshalb immer wieder auf, weil mit Siemens Healthineers (genau genommen: vier Tochterfirmen) ein sehr potenter Gewerbesteuerzahler in die kleinere Kommune gekommen ist, als sie den Hebesatz dort im Jahr 2020 von 320 auf 230 Prozent und damit fast auf das bislang mögliche Minimum (200 Prozent) gesenkt haben. Zum Vergleich: In Erlangen – dem Healthineers-Hauptsitz – liegt er mit 440 Prozent fast doppelt so hoch.

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Nun aber drohen auch im Paradies Probleme. In Röttenbach müssen sie künftig – Beileidsbekundung! – noch mehr Geld verdienen. Sie können gar nicht anders.

Denn zum neuen Jahr tritt eine Änderung des Gewerbesteuergesetzes in Kraft, dann müssen alle Kommunen mindestens 280 Prozent Hebesatz verlangen. Damit wollten sie „Scheinsitzverlegungen in Gewerbesteuer-Oasen wirksam begegnen“, haben Union und SPD in ihren Koalitionsvertrag geschrieben.

Röttenbach, mutmaßlich so eine von den Koalitionären gemeinte Oase, wird den Satz also anheben müssen, von 230 auf 280 Prozent – und damit noch mehr Geld verdienen. Vorausgesetzt natürlich, es wandern jetzt nicht all die zahlreich Zugewanderten wieder ab.

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Einige Kommunalpolitiker (auch aus Erlangen) haben die nun vollzogene Anpassung schon lange gefordert, um Chancengleichheit herzustellen. Kommunen sollten weiterhin auch hohe Sätze bei der für sie essenziellen Steuer erheben können, ohne fürchten zu müssen, dass ihre Unternehmen entschwinden, argumentieren sie. Kritiker dagegen monieren, die Reform schränke den Wettbewerb ein.

Eher nicht begeistert ist – bemerkenswerterweise – auch Röttenbachs Bürgermeister Ludwig Wahl (Freie Wähler). Natürlich, er könnte sich freuen, weil seine Gemeinde künftig noch mehr einnehmen dürfte. Tut er aber nur sehr bedingt, wie er jüngst den Erlanger Nachrichten sagte. „Der Gesetzgeber hätte sich stattdessen im Steuerbereich Gedanken machen müssen: Wie schafft man es, dass Unternehmen hier im Land ihre Heimat haben“, findet Wahl, und da wird ihm wohl kaum einer widersprechen. Denn wenn die Firmen gar nicht mehr in Deutschland bleiben, wegen zu hoher Steuern, ist ja auch keinem geholfen.

Aber natürlich schwingt da auch Missmut mit: Röttenbach hat im Vergleich zu den Konkurrenzkommunen keinen ganz so großen Vorteil mehr. Und das Paradies – ist plötzlich ein bisschen weniger paradiesisch. Man darf trotzdem hoffnungsvoll nach Röttenbach blicken: Sie werden das Plus wohl verkraften.