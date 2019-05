20. Mai 2019, 18:56 Uhr Röthlein Fahrradunfall endet tödlich

In Röthlein (Landkreis Schweinfurt) ist ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und an den Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Sonntag mit einem 52 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen und dann auf den Kopf gefallen, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige hatte am Straßenrand gestanden und telefoniert. Laut ersten Ermittlungen fuhr der 58-Jährige mit zu geringem Abstand an dem anderen Radfahrer vorbei, berührte ihn dabei und stürzte. Er trug laut Polizei keinen Helm. Ein Hubschrauber flog den 58-Jährigen in eine Klinik, wo er kurz darauf starb.