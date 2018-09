4. September 2018, 18:48 Uhr Röthenbach an der Pegnitz Bankräuber auf der Flucht

Beim Überfall auf eine Bankfiliale in Röthenbach an der Pegnitz hat ein Bankräuber mehrere Hundert Euro erbeutet. Der maskierte Täter betrat am Dienstagvormittag die Bank im Landkreis Nürnberger Land mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Danach sei er zu Fuß mit der Beute geflüchtet, berichtete ein Polizeisprecher. Am Dienstagnachmittag wurde weiter nach dem etwa 25 Jahre alten Mann gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz. Zur Tatzeit waren zehn Personen in der Bankfiliale. Drei Bankangestellte erlitten durch den Überfall einen Schock. Zwei von ihnen mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Man hoffe auf Zeugenhinweise, sagte der Sprecher. Der Täter habe dunkle Kleidung getragen. Es sei möglich, dass er die Waffe noch immer bei sich habe. Denkbar sei ebenso, dass der Bankräuber seine Flucht mit einem Fahrrad oder Auto fortgesetzt und die Kleidung gewechselt habe.