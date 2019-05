9. Mai 2019, 18:41 Uhr Roding Laster rammt fünf Fahrzeuge

Um den Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Autofahrerin zu verhindern, hat ein Lastwagenfahrer im oberpfälzischen Roding (Landkreis Cham) fünf geparkte Autos gerammt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 80-Jährige dem Lastwagenfahrer die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 29-Jährige dem Auto am Mittwochnachmittag aus und beschädigte dabei fünf Fahrzeuge, die vor einem Autohaus am Straßenrand parkten. Die Unfallverursacherin und der Lastwagenfahrer kamen mit dem Schreck davon. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 200 000 Euro.