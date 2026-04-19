„Dieses Dorf war zu viel für ihn“, heißt es einmal nach mehr als einem Drittel des Romans. Das Dorf, von dem hier die Rede ist, ist Oberammergau. Der Titel des Buches ist ebenfalls „Oberammergau“. Zu viel ist es auf Seite 172 für den Dorfpfarrer Johannes Gabler, der versucht, nach der Pest ein Gelübde zu erfüllen und 1634 die ersten Passionsspiele auf die Bühne zu bringen. Diejenigen, die bis Seite 172 gelesen haben, werden mit dem Pfarrer mitfühlen können. Es ist zu viel. Anders als Johannes können sie aber an dieser Stelle aus dem Buch aussteigen. Der Pfarrer muss noch 300 weitere Seiten durchhalten.