Das analoge Fernsehen ist, wie die gedruckte Tageszeitung oder der Herrschaftsanspruch der CSU in Bayern , bekanntlich nicht totzukriegen. Immer noch machen es sich jeden Abend Millionen Menschen im Land vor ihren TV-Geräten gemütlich. Entweder der Siegeszug der Nostalgie, vielleicht aber auch nur die Ideenlosigkeit der Programmverantwortlichen bei Sat 1 wollen es nun so, dass die Zuschauer von Montag an beim Zappen über einen alten Bekannten stolpern könnten: Richter Alexander Hold ist zurück.

Hardcore-Fans der bayerischen Landespolitik – der Autor bekennt sich – ist der Name freilich in einem ganz anderen Zusammenhang geläufig. Hold ist seit 2018 Abgeordneter des bayerischen Landtags für die Freien Wähler, er vertritt dort den Stimmkreis Kempten-Oberallgäu, sitzt unter anderem im Ausschuss für Verfassung und Recht und ist Vizepräsident des Parlaments. Man sollte meinen, der Mann sei ausgelastet.

Historische Aufnahme: Richter Hold während seiner ersten Amtszeit als Fernsehrichter. Foto: OBS

Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Mit gleich 50 neuen Folgen geht Hold bei Sat 1 an den Start und gibt nach dreizehn Jahren sein Comeback als Fernsehrichter. Von 2001 bis 2013 hatte er den Job bereits ausgeübt. Jetzt spült ihn die True-Crime-Welle zurück ins Fernsehen. An diesem Montagabend geht es direkt mit einem Spielfilm um 20.15 Uhr los: „Richter Alexander Hold – Der Prozess seines Lebens“. Die Fallhöhe, die der Sender hier ansetzt, ist schon mal enorm. Für Richter Hold werde es persönlich, heißt es in der Ankündigung.

Die Verknüpfung von Trash-TV und Politik kann blöde Folgen haben

Der Abendzeitung versicherte der Politiker/Jurist/Schauspieler vor ein paar Tagen, dass es für ihn nicht infrage käme, auch nur eine Landtagssitzung wegen seines neuen alten Nebenjobs zu versäumen. Die neuen Folgen seien allesamt während der parlamentarischen Sommerpause entstanden. Ist in Ordnung, Richter Hold, auch Abgeordnete haben ein Recht auf ein Hobby, das ihnen Freude bereitet. Gilt auch für mutmaßlich bestens bezahlte Hobbys. Nur bitte nicht die Verantwortung für die Demokratie außer Acht lassen: Eigentlich weiß man ja seit Donald Trump, dass die Verknüpfung von Trash-TV und Politik blöde Folgen haben kann. Zum Beispiel, dass die Leute irgendwann zwischen Trash und Ernsthaftem nicht mehr unterscheiden können. Jedenfalls in Amerika.

Aber Bayern dürfte hier gefeit sein. Richter Hold verkörpert in Sachen Seriosität schließlich das glatte Gegenteil von Donald Trump. Seine Fernsehfigur urteilt mit ruhiger, sachlicher Autorität. Dass die Episoden, jedenfalls die früheren, auf Youtube eher unseriöse Titel tragen wie „Todeskampf im Dirndl! 20-Jährige qualvoll erstickt!“, darüber sei an dieser Stelle großzügig hinweggeblickt.