Sie sind also Weltbürger, Abonnent der New York Times und haben dort im Januar gelesen, was dieses Jahr aber mal so richtig angesagt sein wird : 150 Jahre Richard-Wagner-Festspiele in diesem Dings, in diesem Bavaria.

Okay, Wagner, das war Ihnen bislang immer irgendwie zu üppig. Aber irgendwann möchten die Bildungslücken ja mal angegangen werden. Also gut, ein Anlass. Großes Jubiläum am 25. Juli 2026 in diesem Alpenvorland. Soll ja ganz hübsch sein da in diesem Bavaria. Und technisch? Richtig weit vorn, was man so hört. Was sie so sagen.

Und natürlich haben Sie sich eingelesen. Ist man am betreffenden Jubiläumswochenende in Barcelona, London, Paris, Rom oder Amsterdam, dann geht das per Direktflug. Wie heißt noch mal das Kaff mit diesen Prozessen? Genau, dieses Nuremberg. Soll bisschen alt sein da. Aber einen Flughafen haben sie, ist doch top. Und dann ist man ja praktisch da. In diesem, in diesem Bay-was-auch-immer.

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Vielleicht doch noch mal checken vor dem Abflug. Aber wie gesagt: Ist Bavaria. Die wissen doch da, was Weltbürger wünschen.

Moment, ah, man kann das per App vorab checken. 25. Juli 2026, offizieller Beginn dieses Festivals, soll ja eines der wichtigsten sein weltweit. Einzigartig ohnehin. Warum würden sie es sonst empfehlen in der NYT?

Also. Landung in Nuremberg, alles fluffig. Wie weit ist das entfernt von diesem Festspielhouse in Bayreuth? Ah, keine 100 Kilometer. Okay, läuft. Trotzdem noch mal schauen.

Ah. Pardon? What the f*** is „Schienenersatzverkehr“??

Und damit schalten wir kurz direkt um zur Deutschen Bahn. „Reparatur an der Strecke, DB Regio Bayern, Dauer: Ab 18. September 2025. Technische Überprüfungen an mehreren Brücken im Pegnitztal erforderlich / Streckensperrung / Ersatzverkehr mit Bussen / Beeinträchtigungen.“

Und bitte noch mal ganz konkret, liebe DB. Was genau gilt für die Strecke zwischen Nuremberg and Bayreuth zur Eröffnung der 150. Richard-Wagner-Festspiele?

„Der Infrastrukturbetreiber DB Infrago hat uns mitgeteilt, dass weiterhin, aufgrund technischer Überprüfungen und Schäden an mehreren Brücken im Pegnitztal, die Strecke zwischen Hersbruck und Neuhaus (Pegnitz) bis 14. September 2026 gesperrt bleibt.“

Gratulation also an alle einfliegenden Alt- und Neu-Wagnerianer aus Barcelona, London, Paris, Rom oder Amsterdam und selbstverständlich auch an unsere ICE-Gäste aus Hamburg und Berlin. Sie dürfen zur Jubiläumseröffnung – und übrigens während der gesamten Jubiläumsfestspiele – ausnahmsweise auf das Vergnügen verzichten, mit einem Regional-Ratterdiesel in die Weltfestspielstadt zu rumpeln.

Stattdessen dürfen Sie, Trommelwirbel, diesmal zur Feier des Tages auf die Vorzüge eines original bavarian „Schienenersatzverkehrs“ zurückgreifen. Wenn das keine Geste ist aus Bavaria. Aus diesem Top-top-top-Freistaat.

Kann Bayern aber, logisch, rein gar nichts dafür. Waren die anderen. Und noch ein SZ-Tipp: Falls Sie am lovely Bahnhof Pegnitz vom Bus in die Ratterbahn umsteigen in wildromantischer Umgebung – unbedingt in der einzigen Lokalität in näherer Umgebung vorbeischauen, bei der Metzgerei Schiller.

Vorsicht aber: Am Wagner-Jubiläums-Eröffnungstag schließt die bereits um 12 Uhr mittags.