18. August 2019, 18:50 Uhr Rettenbach am Auerberg Ermittlungen nach Hausexplosion dauern an

Nach der Hausexplosion im Ostallgäu vor drei Monaten suchen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter nach der genauen Ursache. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung dauerten an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Bei der Explosion in Rettenbach am Auerberg kamen im Mai ein 42-jähriger Mann und seine siebenjährige Tochter ums Leben. Die 39-jährige Mutter erlitt schwere Brandverletzungen und wird weiter medizinisch versorgt. Ihre beiden Söhne, die bei der Explosion auf einem Spielplatz waren, sind vorübergehend bei Verwandten untergekommen. Bei dem Unglück fiel das Wohnhaus in sich zusammen. Trümmer flogen mehr als 100 Meter weit. Die Ermittler vermuteten, dass bei Arbeiten auf dem Grundstück eine Flüssiggasleitung beschädigt worden war.