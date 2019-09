Den Kirchen in Bayern laufen seit Jahren die Gläubigen davon: Allein im vergangenen Jahr traten nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz 64 257 Katholiken aus der Kirche aus. Bei den Protestanten waren es der Evangelischen Kirche in Bayern zufolge 27 673 Austritte. Kirchliche Verbände gibt es unter anderem in der Jugendarbeit noch immer viele. Aber wie lange noch? Jens Hausdörfer, 41, gestaltet als bayerischer Landesjugendseelsorger die Jugendarbeit im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bayern mit.

