1. August 2019, 18:27 Uhr Reise des Wirtschaftsministers Aiwanger pflegt Kontakte in England

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ist am Donnerstag nach London gereist. Die Fahrt soll der Kontaktpflege dienen. Angesichts des drohenden Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gelte es, "die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu schützen", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Demnach sind Treffen mit Rajesh Agrawal, dem für Wirtschaft zuständigen stellvertretenden Bürgermeister von London, und mit Unternehmensvertretern geplant. "Wir wollen und wir werden den Kontakt zu unseren britischen Partnern nicht abreißen lassen, komme was da wolle", wird Aiwanger zitiert. Tatsächlich wirft der Brexit bereits seine Schatten voraus. Vor allem die anhaltende Ungewissheit, wie die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien gestaltet sein werden, macht Firmen und Investoren zu schaffen. Vor wenigen Jahren zählte das Vereinigte Königreich zu den drei wichtigsten Exportländern für bayerische Produkte; inzwischen ist es in der Statistik auf den sechsten Platz abgerutscht. Im ersten Quartal 2019 führten bayerische Firmen Waren im Wert von mehr als 3,6 Milliarden Euro auf die Insel aus. Unter den ausländischen Investoren in Bayern belegte Großbritannien 2018 immerhin den dritten Platz. Schon im April war Aiwanger nach Schottland gereist, um in Gesprächen mit Politikern und Firmenvertretern die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen.