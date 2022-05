Von Deniz Aykanat, Reischach

Die unendlichen Weiten des Weltalls beginnen in einem Kuhstall in Reischach. Der kleine Ort im oberbayerischen Landkreis Altötting ist eine Idylle, die sich gut auf Postkarten macht. Ein Bach fließt durch das Städtchen hinüber in ein kleines Tal mit einem Badesee, Wäldchen, verstreuten Höfen. Knapp 2800 Einwohner zählt Reischach. Da fällt es durchaus auf, wenn in einem einst stillgelegten Kuhstall plötzlich Teile von Raketenantrieben getestet werden.