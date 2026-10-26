Reinhold Messner tourt gerade mit einer Vortragsreihe durch Deutschland, neben Garmisch-Partenkirchen gastierte er jüngst auch in Füssen und Oberstdorf . Man weiß deshalb jetzt, dass er immer noch lebt, diesen Scherz hat er sich zu Beginn seines Vortrags offenbar nicht nehmen lassen. Und man weiß jetzt auch, so gibt es die Allgäuer Zeitung wieder, dass Messner sich durchaus vorstellen könnte, seinen Leichnam von Geiern fressen zu lassen. Ein solches Ritual kennt er aus Tibet. Wobei ihm schon klar ist, dass die Gesetzgebung in seiner Heimat da möglicherweise nicht mitspielt. Und ganz vielleicht auch nicht seine Frau.

Das mit der Gesetzgebung müsste man auch bei dem anderen Vorschlag noch einmal prüfen, den Messner im Allgäu in den Raum geworfen hat. Im Gespräch mit der Allgäuer Zeitung hat er sich fürchterlich aufgeregt über all die Influencer und ihre Follower, die in die Berge stiefeln, ihre Hochglanzfotos schießen und dann wieder verschwinden. Die Menschen, schimpfte er, würden die Landschaft nur noch durchs Objektiv wahrnehmen – um dann zum nächsten Hotspot weiterzuziehen, für neue Bilder und noch mehr Likes auf ihren Social-Media-Kanälen.

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Reinhold Messner spricht damit nicht nur den Allgäuern aus dem Herzen, nicht umsonst sind seine Vorträge bestens besucht. Die Leute wollen hören, was der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hat, zu sagen hat. Und sie schimpfen mit ihm, wenn er das heutige Eventbergsteigen auf dem Mount Everest kritisiert, wo manchen Tages knapp 300 Leute im Hühnermarsch zum Gipfel marschieren.

Aber jetzt schimpfen sie auch ein bisschen über den Südtiroler. Als Kur gegen all die Influencer und Übervölkerung von Hotspots in den Allgäuer Bergen hat Messner nämlich eine Art Buchungssystem vorgeschlagen: Wer auf den Berg will, soll sich vorher einen Slot reservieren. Und wenn es an seinem Wunschziel schon voll ist, muss es der Ausflügler halt im Nachbartal versuchen. „Kontingentierung ist der Schlüssel“, sagt Messner.

Die Allgäuer aber können sich nicht unbedingt damit anfreunden, für ihre Feierabendtour auf den Grünten plötzlich zwei Tage vorher einen Antrag stellen zu müssen. Insofern dürfte es nichts werden mit der Besucherlenkung im Sinne Messners. Zum Glück tritt er bald noch in Lübeck, Flensburg und Husum auf. Dort regeln sie die Strandzugänge schon lange mit Gebühren – und wenn es zu voll wird, auch gerne mit Sperrungen.