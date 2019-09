Bei den Reichsstadt-Festtagen in Rothenburg ob der Tauber hat das Lichtspektakel "Die brennende Stadt" am Wochenende die Gebäude der Stadt ganz in Rot getaucht. Es ist eine Erinnerung an die bewegte Vergangenheit der Stadt. Im Hochmittelalter war Rothenburg ein bedeutendes Herrschaftszentrum der Staufer. 1803 gelangte das zwischenzeitlich wirtschaftlich marode Rothenburg an Bayern. Ungeachtet dessen treffen bei den Reichsstadt-Festtagen zahlreiche historische Gruppen aus allerlei Epochen der Geschichte von Rothenburg aufeinander.