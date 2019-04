1. April 2019, 07:52 Uhr Reichsparteitagsgelände CSU-Mitglied offenbar an Fackelmarsch von Neonazis beteiligt

Ende Februar marschierten auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände mehrere Neonazis auf. Zuvor hatten sie sich vor einem Flüchtlingsheim versammelt.

Offenbar hat auch ein CSU-Mitglied an der Aktion teilgenommen.

An einem Fackelmarsch von etwa zwei Dutzend Neonazis, der auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände endete, war offenbar auch ein CSU-Mitglied beteiligt. Der Bayerische Rundfunk berichtete am Montagmorgen, der 22-jährige Mann habe dies bestätigt und gesagt: "Weil sonst würde es dann heißen, alle sind bei der NPD oder der BIA, so wie es die Nürnberger Nachrichten immer versucht haben hinzustellen, deswegen wird darauf immer hingewiesen, der eine ist bei der CSU." Bei der Aktion hatten sich die Rechtsextremisten Ende Februar zuerst vor einem Flüchtlingsheim versammelt, wo sie von der Polizei kontrolliert wurden. Anschließend zogen sie mit Fackeln zum früheren Reichsparteitagsgelände.

Das CSU-Mitglied will nach der Polizeikontrolle gegangen sein, verteidigte den Fackelmarsch aber gegenüber dem BR: "Das hat sich so ergeben, man stellt sich dann aufs Zeppelinfeld hin. Man kann das als Provokation sehen, wollten wir eigentlich nicht. (..) Wir haben gedacht, wenn man es mit Knicklichtern macht, das bringt nicht so viel Aufmerksamkeit mit sich - deswegen waren es halt dann die Fackeln." Laut BR brüsteten sich die Aktivisten im Internet damit, dass auch ein CSU-Mitglied an der Aktion beteiligt war.

Die Nürnberger CSU nahm dazu nicht konkret Stellung, teilte aber schriftlich mit, eine "polizeilich festgestellte Teilnahme" an dem Fackelmarsch lasse sich "absolut nicht mit den Grundwerten und Überzeugungen der CSU vereinbaren". Sollte ein Parteimitglied daran beteiligt gewesen sein, würden sich die entsprechenden Gremien der CSU damit befassen.

Unter anderem Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hatte den Aufmarsch scharf kritisiert: Dieser sei widerlich und inakzeptabel. Dass mit solchen Symbolen an solchen Orten gearbeitet werde, sei eine Erscheinung, die alarmieren müsse. "In ganz Deutschland und natürlich speziell auch in Nürnberg", sagte Maly bereits Ende Februar. Organisiert wurde die Veranstaltung offenbar im Umfeld der mittelfränkischen NPD und der NPD-Tarnliste "Bürgerinitiative Ausländerstopp" (BIA).