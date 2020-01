Seine ersten Gedichte schrieb Eugen Gomringer als Student - und schickte sie an Hermann Hesse. Der habe ihm geantwortet, immerhin ein Satz: "Da lebt etwas, das von weit her kommt." Heute zählt Gomringer zu den wichtigsten Lyrikern der Gegenwart, am Montag feiert er seinen 95. Geburtstag. Er gilt als Begründer der konkreten Poesie.

In seinem ersten Band von 1953 erschien das spanische Gedicht "avenidas", das jahrelang an der Südfassade einer Berliner Hochschule prangte, bis Studentinnen die Zeilen 2018 als diskriminierend auffassten. Denn im letzten Satz heißt es übersetzt: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Damit würden Frauen, so die Kritikerinnen, zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert.

Gomringer, Sohn eines Schweizers und einer Bolivianerin, war Sekretär des Schweizer Architekten und Künstlers Max Bill. Er arbeitete als Propagandachef der Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie und als Geschäftsführer des Schweizer Werkbundes. Später als Kulturbeauftragter des Porzellan-Herstellers Rosenthal, Professor an der Kunstakademie Düsseldorf und Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Er führte ein Leben auf der Überholspur, zwischen seiner Wahlheimat im oberfränkischen Rehau und dem Rheinland, zwischen Patchwork-Familie und Kunst. Sieben Söhne hat Gomringer, und mit Ehefrau Nortrud die gemeinsame Tochter Nora Gomringer. Das Ehepaar veröffentlicht Gedichtbände und organisiert jährlich sechs Ausstellungen in der Galerie unterhalb ihrer Wohnung.