Wer sich die Wasserkarte der Region München ansieht, dem strahlt viel Blau entgegen. Die Landschaft ist durchzogen von Flüssen, Bächen und Seen. Überdies gilt die Schotterebene als größter Leiter von Grundwasser in Süddeutschland. Die Punkte auf der Karte, die dessen aktuellen Pegel markieren, sprechen jedoch eine andere Sprache. Die allermeisten leuchten orange, was bedeutet, dass die Grundwasserstände „sehr niedrig“ sind. Ein paar der Messstellen haben sogar ihren bisherigen Tiefstand erreicht – sie stechen rot ins Auge. Die meisten davon liegen südöstlich von München.