20. November 2018, 17:38 Uhr Regensburger Korruptionsprozess "Wir haben alles korrekt gemacht, alles"

Seit acht Wochen stehen der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und der Bauunternehmer Volker Tretzel vor Gericht.

Es geht um die Frage, ob die hohen Spenden von Tretzels Firma an Gefälligkeiten bei der Vergabe von Bauprojekten geknüpft waren.

Nun haben Telefonate das Selbstverständnis der beiden Männer offenbart - von Unrechtsbewusstsein keine Spur.

Von Andreas Glas, Regensburg

Joachim Wolbergs sitzt da, wie eingefroren, auch seine Lippen bewegen sich nicht. Seine Stimme ist trotzdem zu hören. Sie kommt aus dem Lautsprecher auf dem Richtertisch. "Ich bin am Verzweifeln am Rechtsstaat", sagt Wolbergs in dem Telefonat, das der Lautsprecher in den Gerichtssaal transportiert. Es stammt aus dem Herbst 2016, Wolbergs spricht mit Volker Tretzel über die Ermittlungen, die gegen beide laufen. Das mit dem Rechtsstaat sieht Tretzel offenbar ähnlich. Zum Beispiel "die Aufklärungsquote bei den Einbrüchen", die sei sehr niedrig, sagt er am Telefon. Genau, sagt Wolbergs, "da rennen in ganz Deutschland Verbrecher rum und die kümmern sich um so was".

"Die", damit meint der suspendierte Regensburger SPD-Oberbürgermeister Wolbergs die Staatsanwaltschaft. Und mit "so was" meint er wohl die Parteispenden, die aus dem Umkreis des Bauunternehmers Tretzel unbemerkt auf sein Wahlkampfkonto flossen. 475 000 Euro. Wegen "so was" zu ermitteln, hält Wolbergs offenbar für unnötig. Die Ermittlungen, sagt auch Tretzel, die hätten bestimmt schon "eine Million gekostet". Das, findet er, "sollte man mal anprangern". Aber doch nicht ihn. Und nicht den OB.

Seit acht Wochen läuft er jetzt, der Korruptionsprozess in Regensburg. Und allmählich verdichtet sich ein Bild, eine Vorstellung davon, wie die beiden Männer ticken, die hier unter Schmiergeldverdacht stehen. Hat Tretzel heimlich gespendet, weil er sich das Entgegenkommen des OB bei seinen Bauprojekten in Regensburg erhoffte? Hat der OB ihm diesen Gefallen getan? Dass Wolbergs und Tretzel allein diese Fragen für eine Unverschämtheit halten, wird mit jedem Telefonat klarer, das die Ermittler abgehört haben und die Richterin derzeit abspielen lässt.

Die Gespräche zeigen: Wolbergs und Tretzel sind sich keiner Schuld bewusst. Logisch, weil sie ja unschuldig sind, so sehen die zwei Männer das. Es gibt aber eine zweite Interpretation, die infrage kommt: Sie halten sich nicht deshalb für unschuldig, weil sie unschuldig sind. Sondern weil sie kein Unrechtsbewusstsein haben.

Als Oberbürgermeister müsse er "doch ein Interesse daran haben", dass die Leute "in tollen Wohnungen wohnen", sagt Wolbergs in einem der Telefonate mit Tretzel. Und Tretzel baue eben "die besten Wohnungen". Das sei der Grund, "warum ich immer der Auffassung war, Sie müssen in Regensburg so viel bauen, wie es nur geht". Tretzel sieht das ähnlich: "Sie haben ja das Gesamtwohl der Stadt im Auge und dann passt das doch, wenn ein Bauträger schöne Wohnungen baut." "Ja, natürlich", sagt Joachim Wolbergs, "wir haben alles korrekt gemacht, alles."

Alles korrekt? Die Staatsanwälte sehen durchaus ein Problem, falls ein OB sich für einen Unternehmer starkmacht, der ihn heimlich mit Geld unterstützt. Und offenbar auch das Gericht, das die Anklage gegen Wolbergs und Tretzel wegen Bestechlichkeit und Bestechung zwar ablehnte - wegen Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung aber zuließ. Für das Gericht ist nicht entscheidend, ob Wolbergs sich als käuflich empfindet. Sondern ob er käuflich gewesen ist.