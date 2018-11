19. November 2018, 18:43 Uhr Regensburger Korruptionsprozess CSU-Mann Rieger schwer belastet

Unternehmer empfindet Spendenforderung "als Drohung"

Von Andreas Glas, Regensburg

Ein Bauunternehmer hat den Regensburger Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU) schwer belastet. Das offenbaren Aussagen des Unternehmers bei der Kriminalpolizei, die am Montag beim Korruptionsprozess gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) verlesen wurden. Demnach habe der Unternehmer Riegers Forderungen nach Parteispenden "als Drohung" empfunden. "Sie wissen schon", wer in Regensburg über Baugenehmigungen entscheide, soll Rieger gesagt haben, der auch im Stadtrat sitzt. Weiter habe Rieger betont, "beste Kontakte in die hiesige Richterschaft" zu haben. Auch seinen indirekten Einfluss auf die lokale Presse soll Rieger thematisiert haben, als er für den Landtagswahlkampf 2013 Spenden in Höhe von 60 000 Euro von dem Unternehmer verlangt habe. Seit Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft hierzu wegen des Verdachts der Erpressung gegen Rieger. Dieser bestritt am Montag alle Vorwürfe und sprach auf SZ-Nachfrage von "ungeheuerlichen und wahrheitswidrigen Unterstellungen" des Unternehmers. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich niemals jemanden zu einer Spende nötigen würde und das auch nie getan habe", sagte Rieger.

Mit Blick auf das Einwerben von Parteispenden sprach der Unternehmer gegenüber der Kripo von "Abstufungen des Bettelns", die er bei Regensburger Politikern erlebt habe. Während er Gespräche mit SPD-Mann Wolbergs als "Bitten um Spenden" empfunden habe, seien CSU-Politiker fordernd aufgetreten, so "als hätten sie einen Rechtsanspruch" auf Spenden. Der Unternehmer spendete sowohl an die SPD als auch an die CSU. Er hat im Frühjahr einen Strafbefehl wegen Bestechung des Oberbürgermeisters akzeptiert. Eine entsprechende Anklage gegen Wolbergs wegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme hat die Staatsanwaltschaft im Oktober erhoben. Derzeit prüft das Landgericht noch, ob es die Anklage zulässt.

Der Prozess gegen Wolbergs und Volker Tretzel, einen weiteren Bauunternehmer, läuft derweil seit Ende September. Auch hier geht es um Parteispenden, die laut Anklage flossen, weil Tretzel auf "positive Entscheidungen bezüglich der Bauvorhaben" seiner Firma hoffte. Am Montag wurden im Gerichtssaal erneut Telefonate der Beschuldigten vorgespielt, die im Zuge der Ermittlungen abgehört wurden. Dabei kritisierten Wolbergs und seine Verteidiger erneut, dass aus ihrer Sicht entlastende Telefonate in den Ermittlungsakten gar nicht oder nur unvollständig berücksichtigt worden seien. "Ihnen passt das nicht und deshalb lassen sie das weg", warf Wolbergs der Staatsanwältin vor. Auch die Richterin äußerte sich verärgert darüber, dass manche Gesprächsinhalte nicht oder nicht korrekt in den Ermittlungsakten verschriftet wurden. "Das ist alles andere als schön", sagte Elke Escher.