SZ: Herr Loibl, Sie sind Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte. Jetzt haben Sie sich auch noch das Museum für Franken ans Bein gebunden. Warum?
Direktor des Hauses der Bayerischen GeschichteHistoriker, Entertainer, Niederbayer: Wie Richard Loibl die Geschichte der Franken erzählen will
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Richard Loibl zählt zu den schillernden Figuren des Freistaats. Der Direktor des Hauses der Bayerische Geschichte spricht über seine größten Baustellen – und warum er den Säulenheiligen Montgelas nicht leiden kann.
Interview von Sebastian Beck und Hans Kratzer
Das Haus Wittelsbach:„Ich glaube, dass die Familie ihre Rolle durchaus weiter spielen kann“
Die Wittelsbacher haben 738 Jahre lang über Bayern geherrscht – und gar nicht mal so schlecht, findet Luitpold Prinz von Bayern. Wenn nur nicht so viel Unsinn über seine Familie geschrieben würde.
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