Nach einem Unglück in einem Silo in Regensburg ist auch der zweite verschüttete Arbeiter gestorben. Der 23-Jährige erlag am Mittwochabend seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde zusammen mit einem 56-Jährigen bei Arbeiten auf dem Gelände eines Betonbau-Betriebs komplett unter Tonnen von Sand verschüttet. Während der Fahrt in eine Klinik seien sie im Rettungswagen reanimiert worden. Der 56-Jährige starb noch am Nachmittag im Krankenhaus.