Von Lisa Schnell, Regensburg

Es gab Zeiten, da wäre Christian Schlegl sehr gerne am gleichen Platz gestanden wie Joachim Wolbergs. 2014 etwa, als SPD-Kandidat Wolbergs Oberbürgermeister von Regensburg wurde und nicht Schlegl von der CSU. Jetzt, sieben Jahre später, steht er wirklich am gleichen Platz, allerdings scheint ihm das gar nicht mehr so recht zu sein.