Am liebsten würde der Stadtverband der Sozialdemokraten die Zusammenarbeit sofort aufkündigen. Aber da gibt es ja noch die SPD-Fraktion im Stadtrat. Dort sieht man die Sache etwas anders. Und was tut die Oberbürgermeisterin?

Von Lisa Schnell

Für Raphael Birnstiel ist die Sache klar: "Wir müssen hier raus. Wir müssen uns Alternativen suchen." Seine SPD soll die Koalition in Regensburg aufkündigen, so wünscht er sich das, so wünsche es sich die Partei. Zu oft habe die CSU öffentlich gegen sie geschossen, zu oft müssten sie sich von Bürgern fragen lassen, wie viel sie sich vom großen Koalitionspartner noch gefallen lassen wollen. "Wir schlucken alles", sagt Birnstiel. Und deshalb also: raus da.