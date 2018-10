11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Regensburg Schlag gegen Drogenszene

Nach monatelangen Ermittlungen in der Oberpfälzer Rauschgiftszene sind zwei Männer zu Haftstrafen von vier und gut fünf Jahren verurteilt worden. Fünf weitere Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Die Fahnder stellten etwa 34 Kilo Marihuana, ein Kilo Kokain und vier Kilo Haschisch sicher, den Großteil davon in einer Wohnung in Amberg. Vor einem Jahr war die Regensburger Polizei möglichen Drogendelikten auf die Spur gekommen.