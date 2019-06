11. Juni 2019, 18:52 Uhr Regensburg Riesenandrang im Bayern-Museum

Das in der vergangenen Woche eröffnete Museum der Bayerischen Geschichte erweist sich bereits in den ersten Tagen als Publikumsmagnet. Allein am Pfingstmontag wurden im Haus 17 000 Besucher gezählt. "An diesem Tag wurden die Kapazitätsgrenzen ausgelotet", vermeldete das Haus der Bayerischen Geschichte. Dessen Direktor Richard Loibl sagte, das seien Zahlen, "wie wir sie sonst nur von den Königsschlössern kennen". Bislang waren 46 000 Gäste im Gebäude. In dieser Woche soll die Beleuchtung in der Ausstellung verbessert werden, außerdem wird ein neues Wegweissystem installiert. Im Juni ist der Eintritt frei. Danach kostet der Eintritt in die Dauerausstellung für Erwachsene fünf Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie für Studenten bis 30 Jahre ist der Eintritt generell frei.