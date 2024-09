Von Lisa Schnell, Regensburg

Tabea Förth kennt sich mit Teppichen aus und am besten mit denen, die in Regensburg hängen. Dort hat sie ihre Doktorarbeit über die Teppiche der Dynastie Thurn und Taxis geschrieben, dort forschte sie zu allen möglichen Teppichen, auch denen, die im Alten Rathaus hängen im Fürstenkabinett. Und schon damals, vor vier Jahren, konnte sie kaum glauben, was sie herausfand. Es geht nicht darum, was auf den Teppichen abgebildet ist, sie sind riesig, drei mal drei Meter, 400 Jahre alt und zeigen die Heldentaten des römischen Feldherren Scipio. Es geht darum, wem sie gehört haben: Hermann Göring.