Von Thomas Balbierer, Regensburg

Maria N. sitzt am Freitag still auf der Anklagebank des Landgerichts Regensburg, als der Staatsanwalt in seinem Plädoyer all die gravierenden Vorwürfe aufzählt: Mord, Raub, versuchter Mord, versuchter Raub. Die kleine Frau schaut den Ankläger aufmerksam an, ihr Gesicht bleibt regungslos. Nur ihre Hände bewegen sich unter dem Tisch, unentwegt kneten sie an einem Taschentuch, falten und rollen das weiche Papier. In einer Sitzungspause nimmt sie es mit aus dem Gerichtssaal und hält es noch immer fest, als sie wiederkommt. Das Taschentuch scheint ihr Halt zu geben in einem Prozess, der sie für sehr lange Zeit ins Gefängnis bringen könnte. Unschuldig, wie sie behauptet.