Auf der Flucht: Tagelang suchte die Polizei in und außerhalb von Regensburg nach dem geflohenen Mörder. Geschnappt wurde er in Frankreich.

Von Thomas Balbierer

Die Flucht des zu lebenslanger Haft verurteilten Mörders Rachid C. aus dem Regensburger Amtsgericht war möglicherweise geplant. Es gebe Indizien, wonach der am Donnerstag im Rahmen einer Gerichtsverhandlung entkommene und am Montagabend in Frankreich gefasste Straftäter "ein oder mehrere Helfer gehabt haben könnte", sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Thomas Schöniger. Die Ermittlungen dazu laufen derzeit.

Dem 40-Jährigen waren für ein Gespräch mit seinem Verteidiger die Hand- und Fußfesseln abgenommen worden, wobei nur die Abnahme der Handfesseln richterlich angeordnet worden war. Daraufhin entkam der Mann durch ein Fenster in einem Raum im Erdgeschoss des Regensburger Gerichtsgebäudes und lief mit "extremer Geschwindigkeit" davon.

Schöniger gab an, dass der Flüchtige schließlich am Montag um 18.10 Uhr in einem französischen Ort 30 Kilometer südwestlich von Saarbrücken von Spezialkräften festgenommen wurde - 470 Kilometer von Regensburg entfernt. Es habe frühe Hinweise darauf gegeben, dass der Mann nach Frankreich geflohen sein könnte, so Schöniger. "Frankreich war für uns besonders naheliegend, da wir wussten, dass dort Angehörige des Flüchtigen leben."

Zur Zeit der Festnahme saß der Mann in einem Auto 110 Kilometer nördlich von Straßburg, wo ihn französische Ermittler zuerst erkannt hatten - obwohl er laut Schöniger "seine Haare und seinen Bart verändert haben könnte". Auch eine Schwester von Rachid C. saß bei der Festnahme im Wagen. Die Festnahme erfolgte widerstandslos.

Zu der Frage, wie genau der Ausbruch aus dem Regensburger Amtsgericht passieren konnte und welche Fehler auch von Behörden dabei passiert sein könnten, sagte die Polizei am Dienstag nichts. Bislang habe die Fahndung nach dem Mörder im Fokus gestanden, nun werde man den Fall gründlich aufarbeiten, so Schöniger. Derzeit sitzt C. noch in französischer Haft, eine Überstellung nach Deutschland werde vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit den französischen Beamten habe bestens funktioniert, lobte der Vize-Polizeipräsident.

Rachid C. hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und saß seitdem in Straubing im Gefängnis. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der Justizvollzugsanstalt musste er sich in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.