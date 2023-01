Ein verurteilter Mörder ist in Regensburg aus einem Fenster im Amtsgericht geklettert und geflüchtet. Seit kurz nach 14 Uhr fahndet die Polizei nach dem 39-jährigen Rachid Chouakri. Die Polizei veröffentlichte Fotos und bat um Hinweise. Auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde sind im Einsatz.

Chouakri gilt laut Polizei als gewalttätig und wurde unter anderem wegen Mordes und Raub mit Todesfolge rechtskräftig verurteilt. Er verbüßt seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Wegen einer Straftat in einer Justizvollzugsanstalt sollte er heute am Amtsgericht Regensburg in der Augustenstraße vorgeführt werden. Die genauen Umstände, wie er aus dem Anwaltszimmer im Erdgeschoss fliehen konnte, werden derzeit noch geprüft.

Detailansicht öffnen Rachid Chouakri (Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort von Rachid Chouakri sollen sofort über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden, der Flüchtige soll nicht angesprochen werden, da der Mann gewalttätig reagieren könnte.

Der Fahndungsaufruf der Polizei

Besondere Merkmale