Einen Gerichtsprozess in anderer Sache hat ein verurteilter Mörder in Regensburg zur Flucht genutzt. Nun ist er erneut festgenommen worden.

Der verurteilte Mörder, der am vergangenen Donnerstag aus dem Regensburger Justizgebäude geflohen war, ist gefasst. Das gab die Polizei am Montagabend bekannt. Der 40-Jährige sei am Abend in Frankreich nahe der deutschen Grenze festgenommen worden. Nähere Informationen würden die Ermittler am Dienstag mitteilen, heißt es von der Polizei.

Der Mann saß eine lebenslangen Freiheitsstrafe ab, weil er im Jahr gemeinsam mit seinem Bruder eine Lottoladen-Betreiberin überfallen und erwürgt hatte.

Wegen eines anderen Vergehens - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Gefängnis - musste er sich vergangene Woche vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten. In einer Verhandlungspause kurz vor der Urteilsverkündung zog er sich mit Anwalt in ein Hinterzimmer zurück und türmte dort aus dem Fenster.