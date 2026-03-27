Am Freitag ist für Matthias Podszus der Tag, auf den er lange hingearbeitet hat. Mit seinem Therapeuten, mit seinem Anwalt. Podszus trägt ein schwarzes Sakko, schwarzes Hemd und eine schwarze Hose, als er das Landgericht Regensburg betritt. In einer Güteverhandlung soll an diesem Morgen zwischen ihm und dem Bistum Regensburg vermittelt werden. Der 43-Jährige hat das Bistum Regensburg nämlich auf eine Millionensumme verklagt. Weil er Anfang der 1990er-Jahre in der Grundschule der Domspatzen in Pielenhofen vom damaligen Direktor und Priester Johann Meier mehrfach missbraucht und vergewaltigt worden sein soll.
Regensburger DomspatzenMillionenklage von Missbrauchsopfer: Bistum lehnt Einigung ab
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Matthias Podszus wirft einem Priester Missbrauch bei den Domspatzen vor und fordert mehr als eine Million Euro Entschädigung. Beim Gütetermin vor dem Landgericht Regensburg zeigt sich jedoch: Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Von Patrick Wehner, Regensburg
Nationalsozialismus:Der Kriegsverbrecher von Pielenhofen
Jahrzehntelang hing in der Klosterkirche das Bild eines Mannes in SS-Uniform. Das war ein zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher, der im KZ Auschwitz Menschen ins Gas schickte. Und an noch einem Ort wird des Obersturmführers gedacht - das soll sich nun ändern.
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