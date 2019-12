Als Maria Baumers Leiche gefunden wurde, stellte die Katholische Landjugendbewegung in ihrer Geschäftsstelle eine Kerze und ein Foto zum Gedenken auf.

Im Fall der 2013 tot aufgefundenen Maria Baumer aus Regensburg haben die Ermittler erneut den ehemaligen Lebensgefährten verhaftet. Sein Mandant sitze wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, sagte Rechtsanwalt Michael Haizmann am Donnerstag. Er schweige zu den Tatvorwürfen.

Der Mann sei am Mittwochmorgen verhaftet worden, sagte Haizmann. Bereits am Montag habe die Polizei seine Wohnung in Regensburg durchsucht - wie auch die Wohnungen von Familienangehörigen. Der Haftbefehl sei wegen des Verdachts des Mordes ausgestellt worden, die Staatsanwaltschaft begründe dies damit, dass sie davon ausgehe, dass die Tat aus niederen Beweggründen und heimtückisch begangen worden sei.

Die Oberpfälzerin war 26 Jahre alt, als sie im Mai 2012 verschwand. Kurz zuvor war sie als Landesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) gewählt worden, die mit mehr als 25 000 Mitgliedern einer der größten Jugendverbände im Freistaat ist. Sie lebte mit ihrem Verlobten zusammen und verschwand an dem Tag, an dem die Einladungen zur Hochzeit verschickt werden sollten. Dabei ließ sie ihr Handy und den Verlobungsring zurück. Der Verlobte hatte behauptet, nach dem Verschwinden der Frau noch zweimal mit ihr telefoniert zu haben. Im September 2013 fand ein Pilzsammler die sterblichen Überreste der Geoökologin in einem Waldstück im Landkreis Regensburg. Ihr Verlobter wurde damals als dringend tatverdächtig verhaftet, nach einigen Wochen mangels Beweisen jedoch freigelassen.

Im Januar 2018 teilte die Staatsanwaltschaft Regensburg mit, dass sie die Ermittlungen eingestellt habe. Auch habe sich der Verdacht, dass ihr damaliger Verlobter sie umgebracht habe, nicht erhärten lassen. Die Staatsanwaltschaft gibt um 14 Uhr eine Pressekonferenz in Regensburg.