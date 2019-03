6. März 2019, 18:51 Uhr Regensburg Landgericht distanziert sich

Das Regensburger Landgericht hat sich von Äußerungen seines früheren Vizepräsidenten Werner Ebner distanziert. Per Gastbeitrag in lokalen Medien hatte der pensionierte Richter dem suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) die Eignung für sein Amt abgesprochen. Das Landgericht, das derzeit den Korruptionsprozess gegen Wolbergs verhandelt, teilte am Mittwoch mit, Ebners Äußerungen weder "initiiert" noch "beeinflusst" zu haben.