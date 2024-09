Nach Jahren des Stillstands geht die rechtliche Aufarbeitung der Regensburger Korruptionsaffäre weiter. Der wegen Bestechlichkeit verurteilte ehemalige Oberbürgermeister von Regensburg, Joachim Wolbergs, hatte 2022 beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht, die nun von den Karlsruher Richtern nicht zur Entscheidung angenommen wurde. So teilte es Wolbergs Anwalt, Peter Witting, am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Die Entscheidung stamme von Ende Juli, die Verteidigung sei Ende August informiert worden.