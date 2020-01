Korruptionsaffäre in Regensburg

Im Zuge der Regensburger Korruptionsaffäre hat die Staatsanwaltschaft nun auch Anklage gegen den Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU) erhoben. Das hat Rieger der Süddeutschen Zeitung am Mittwochmorgen bestätigt. Die Vorwürfe gegen ihn: Erpressung, Verstöße gegen das Parteiengesetz und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Nun muss das Regensburger Landgericht die Anklage prüfen - und entscheiden, ob es zum Prozess gegen Rieger kommt. Der CSU-Politiker hat die Vorwürfe bislang stets zurückgewiesen und betont, dass es keinen Korruptionsverdacht gegen ihn gibt.

Neben seinem Landtagsmandat ist Rieger auch Stadtrat in Regensburg und war bis vor kurzem CSU-Kreischef. Im Landtagswahlkampf 2013 soll er Spenden aus der Baubranche angenommen haben, die womöglich illegal über Strohmänner flossen, insgesamt rund 50 000 Euro. Laut Staatsanwaltschaft soll Rieger zudem einen Bauunternehmer aufgefordert haben, 60 000 Euro zu spenden - verbunden "mit einem Hinweis auf zukünftige Entscheidungen über Baugebiete und Baugenehmigungen in Regensburg". Darüber hinaus soll Rieger veranlasst haben, Wahlkampfkosten über Scheinrechnungen abzuwickeln. All diese Verdachtsmomente hatte die Regensburger Staatsanwaltschaft im Sommer 2018 öffentlich gemacht. Im Herbst 2019 hob der Landtag dann Riegers Immunität auf, um den Weg für eine Anklage frei zu machen.

Mehr und mehr wird nun also offensichtlich, dass die Nähe zwischen Politik und Baubranche in Regensburg System hatte - jahrelang und über Parteigrenzen hinweg. In der Affäre um fragwürdige Geldflüsse aus der Baubranche ist Rieger inzwischen der fünfte namhafte Kommunalpolitiker, der ins Visier der Ermittler geraten ist. Der derzeit suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wurde bereits im vergangenen Juli wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme von insgesamt 150 000 Euro verurteilt, blieb aber straffrei.

SPD-Stadtrat Norbert Hartl wurde im selben Verfahren freigesprochen. Derzeit läuft ein zweiter Korruptionsprozess gegen den früheren SPD-Politiker Wolbergs. Auch gegen seinen Amtsvorgänger, Ex-OB Hans Schaidinger (CSU), laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption. Ein Teil der Ermittlungen wurde vor einigen Monaten eingestellt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine Anklage gegen CSU-Stadtrat Christian Schlegl erhoben. Die Vorwürfe, unter anderem: Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Parteiengesetz.