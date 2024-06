Nach Aus für Stadtbahn:SPD in Regensburg plant Koalition zu verlassen

SPD in Regensburg plant Koalition zu verlassen

Nach SZ-Informationen will die SPD die Zusammenarbeit mit ihren Noch-Koalitionspartnern CSU und Freien Wählern aufkündigen. Dort rechnet man offenbar nicht mit diesem Schritt – trotz des jüngsten Eklats um die Stadtbahn.

Von Lisa Schnell

Der SPD in Regensburg reicht es. Nach Informationen der SZ bereitet sie sich darauf vor, Konsequenzen aus dem letzten Zerwürfnis mit ihren Koalitionspartnern zu ziehen und – falls nicht noch ein Umdenken bei CSU und Freien Wählern (FW) einsetzt – die Koalition zu verlassen. Sie plant, am Freitag zu einem entsprechenden Termin einzuladen. Auch die FDP soll bei diesem Termin zugegen sein, was darauf hindeutet, dass sie zusammen mit der SPD gehen könnte.