7. November 2018, 18:49 Uhr Regensburg Jugendliche stirbt nach Unfall

Eine Woche nachdem sie in Regensburg von einem Auto angefahren worden war, ist eine 15-Jährige gestorben. Die Jugendliche sei in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Sie hatte am Abend des 30. Oktober an einer Ampel in Regensburg eine Straße überqueren wollen, als ein 38 Jahre alter Mann sie mit seinem Fahrzeug erfasste. Die Schülerin wurde dabei auf die Straße geschleudert, musste reanimiert werden und kam in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern Polizeiangaben zufolge weiter an.