30. Mai 2019, 18:35 Uhr Regensburg Illegales Autorennen

Ein Mann und eine Frau haben sich in Regensburg ein illegales Autorennen geliefert. "Beide rasten mit über 100 Kilometern pro Stunde über die Landshuter Straße", sagte ein Polizeisprecher. Eine Zivilstreife beendete das Rennen am Mittwochabend. Die 21 Jahre alte Fahrerin hatte sich von ihrem gleichaltrigen Kontrahenten provoziert gefühlt. Die beiden kannten sich nicht und waren sich offenbar zufällig begegnet. Ob andere Autofahrer bei der Aktion auf der vierspurigen Straße in Gefahr waren, sollen Ermittlungen klären, Die Polizei startete einen Zeugenaufruf. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine vorerst abgeben, ob die Autos beschlagnahmt werden, wird noch geprüft. Zuletzt hatte ein Urteil des Landgerichts Berlin bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Richter hatten zwei Raser wegen Mordes verurteilt. Bei deren Autorennen war ein Unbeteiligter zu Tode gekommen.