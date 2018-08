17. August 2018, 18:52 Uhr Regensburg Hund beißt Fünfjährige

Ein Hund hat in Regensburg ein fünfjähriges Mädchen ins Gesicht gebissen. Das Kind sei in eine Klinik gebracht worden, wo die Wunde unter dem Auge genäht wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben der Mutter hatte die Hundehalterin das Kind eingeladen, den Hund zu streicheln. Dabei biss das Tier plötzlich zu und die Hundehalterin machte sich aus dem Staub. Die Fünfjährige war für mehrere Tage im Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise auf die Hundehalterin.