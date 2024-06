Von Deniz Aykanat, Regensburg

Die Messstelle für den Pegel der Donau in Regensburg liegt an der Eisernen Brücke, unweit des Museums der Bayerischen Geschichte. Wenn man aber wissen will, ob der Stadt das Wasser schon bis zum Hals steht, reicht ein Blick auf die Wurstkuchl. Beim mutmaßlich ältesten Wurstimbiss der Welt neben der Steinernen Brücke wäre am Montagmittag eigentlich schon Land unter, hätte man nicht schon längst die mobilen Schutzwände installiert, die die Wassermassen in Schach halten. Noch in Schach halten.