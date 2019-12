Nach dem Tod einer Frau in Regensburg hat ein Richter Haftbefehl gegen den Ex-Partner des Opfers erlassen. Der 53-Jährige sei dringend verdächtig, die 45-Jährige umgebracht zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Passanten hatten den Mann schwer verletzt im Gebüsch gefunden. Wenig später entdeckte die Polizei die tote Frau. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seine Ex-Partnerin getötet und sich selbst verletzt hat. Er wurde in eine Klinik gebracht und soll in ein Gefängnis überwiesen werden.