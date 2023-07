Am Freitag beginnen die Schlossfestspiele in Regensburg. Ihre Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis muss mit gleich zwei Demos gegen sie rechnen. Ihr selbst scheint das egal zu sein, dem größten Sponsor des Festivals offenbar nicht.

Von Lisa Schnell, Regensburg

Die einen wollen sie "wegbassen", Gloria von Thurn und Taxis soll von den Bässen ins Nirgendwo befördert werden. Die anderen wollen sie gleich in die Galaxis katapultieren. Ein gebührender Umgang für eine "rechtsradikale Propagandistin" und "Möchtegern-Fürstin", finden die DGB-Jugend und "Fridays for Future", die mit ihren Protesten die Eröffnung der Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg diesen Freitag begleiten wollen.