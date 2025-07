„Alice Weidel ist bei meinem Konzert nicht willkommen“, sagte sie laut Bild-Zeitung der Schirmherrin der Festspiele, Gloria von Thurn und Taxis, am Telefon. „Ich stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität“, begründete Leandros ihre Entscheidung. Alice Weidel sei zwar eine demokratisch gewählte Politikerin, sie habe mit ihr aber nichts gemein, sagte die Sängerin, die sich in ihrem Geburtsland Griechenland für die sozialdemokratische Pasok-Partei engagierte.

Weidel spricht offen von „Remigration“ und vertritt eine Partei, die vom Verfassungsschutz in weiten Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Nachdem ihr geplanter Besuch bei den Festspielen für Aufregung sorgte, erschien sie nicht zum Konzert. Auf SZ-Anfrage bestätigte Weidels Pressesprecher, dass sie von Gloria von Thurn und Taxis eingeladen worden war. Eigentlich habe sie bis Dienstagvormittag bleiben wollen, nach der Aufregung am Montagmittag habe sie sich aber dazu entschieden, der Abendveranstaltung fernzubleiben. Derzeit halte sie sich nicht mehr in Regensburg auf. „Sie fühlt sich von der Fürstin jedoch nicht ausgeladen. Ihre Nichtteilnahme geschah auf ihren eigenen Vorschlag“, schreibt ihr Sprecher der SZ. Auch beim Festessen soll sie laut Mittelbayerischer Zeitung gefehlt haben, genau wie die Hausherrin Thurn und Taxis. Dem Vernehmen nach hätten beide im Schloss gespeist.

Weidel ist nicht die erste umstrittene Politikerin, mit der sich Gloria von Thurn und Taxis umgibt. Vergangenes Jahr lud sie den AfD-Politiker Maximilian Krah ein, der in eine Spionage-Affäre verwickelt war. Nun aber wurde eine ihrer umstrittenen Gäste ausgeladen und sie verhinderte es nicht. Man könnte es auch so verstehen, dass sich die Schlossherrin dem Willen des Schlagerstars beugte.

Auf eine SZ-Anfrage antwortete Gloria von Thurn und Taxis zunächst nicht. Zum Radiosender Antenne Bayern sagte sie: „Sie müssen auch den ein oder anderen Exoten mit einladen, weil das macht die Sache interessanter.“ Alice Weidel halte sie für eine „sehr attraktive, eloquente Frau“. Ludwig Söll, Prokurist des Veranstalters der Schlossfestspiele, Odeon Concerte, sagte der SZ: „Wir sind ein freies Land und haben keinen Einfluss darauf, wer zu unseren Konzerten kommt.“

Die Schlossfestspiele seien ein „so tolles und schönes Festival“. Ihre Firma stelle die Kultur in den Mittelpunkt, zu politischen Stellungnahmen hätten sie kein Recht: „Wir denken nicht daran, die Schlossfestspiele in irgendeiner Weise zu beenden.“ Auch namhafte CSU-Politiker wie der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich stören sich offenbar nicht an den provokanten Einladungen, die ihre Gastgeberin gerne ausspricht. Er nahm am Festessen teil.

Ebenso hielten es einige der lokalen Prominenz. Astrid Freudenstein, CSU-Bürgermeisterin von Regensburg, zeigte sich bei den Festspielen genauso wie die Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) oder der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) dagegen blieb den Feierlichkeiten fern.

Ihren Protest zeigten zudem etwa 900 Demonstranten, die wohl vor allem von der Ankündigung mobilisiert wurden, dass Alice Weidel bei den Festspielen dabei sein sollte. Angemeldet waren laut Polizei lediglich 50 Teilnehmer. „Kein Platz für Nazis“ und „Nie wieder Faschismus“ stand auf ihren Plakaten. In einer Mitteilung schrieben die Veranstalter „Initiative gegen Rechts“: „Wer wie Weidel jeden Tag Hass sät, muss bei uns mit Widerstand rechnen.“ AfD-Politikerinnen in Bayern greifen dagegen Schlagersängerin Vicky Leandros an. So warf ihr Katrin Ebner-Steiner, Fraktionschefin der AfD im bayerischen Landtag, auf der Plattform X vor, „AfD-Bashing als PR-Masche“ zu nutzen.