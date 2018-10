24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Regensburg Fliegerbombe wird entschärft

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Donnerstag mehrere Tausend Regensburger ihre Wohnungen räumen, damit die Bombe entschärft werden kann. Sie ist rund 250 Kilogramm schwer und war bei Erdarbeiten in einer Wohnsiedlung entdeckt worden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, umfasst die Sperrzone einen halben Kilometer rund um den Fundort im Westen der Stadt. In dieser Zone liegt unter anderem eine Grundschule, deren Unterricht am Donnerstag ausfällt. Weil sich im Regensburger Westen eine Flugzeugfabrik des Rüstungskonzerns Messerschmitt befand, war diese Gegend im Zweiten Weltkrieg mehrfach Ziel britischer und amerikanischer Luftangriffe.