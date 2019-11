Weitere Parteispenden in Korruptionsaffäre um suspendierten Oberbürgermeister

In der Regensburger Korruptionsaffäre hat das örtliche Amtsgericht einen weiteren Strafbefehl wegen Vorteilsgewährung gegen einen Bauträger erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigt. Es geht um Parteispenden von insgesamt 9900 Euro, die nach der Kommunalwahl 2014 auf das Konto des SPD-Ortsvereins Stadtsüden flossen, den damals Joachim Wolbergs führte, der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister. Laut Staatsanwaltschaft stehen die Spenden "in zeitlichem Zusammenhang mit einem Bauvorhaben" des Unternehmers. Zudem gebe es "einen Bezug zur Dienstausübung" des OB. Die Geldstrafe liegt bei 90 000 Euro. Der Strafbefehl ist allerdings noch nicht rechtskräftig, der Unternehmer hat Einspruch eingelegt.

"Ich habe ein reines Gewissen", sagte er auf SZ-Nachfrage. Er könne "keinen kausalen Zusammenhang" zwischen dem Spendengeld und einem seiner Bauvorhaben erkennen.

Ein entsprechendes Verfahren gegen OB Wolbergs wegen Vorteilsannahme hat die Staatsanwaltschaft nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung eingestellt. Dem Paragrafen zufolge kann die Staatsanwaltschaft von einer Strafverfolgung absehen, wenn die mögliche Strafe neben noch zu erwartenden Strafen nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Hintergrund: Seit Herbst läuft der bereits zweite Korruptionsprozess gegen Wolbergs, der sämtliche Vorwürfe bestreitet. In dem Prozess geht es ebenfalls um Spenden mehrerer Bauunternehmer, insgesamt rund eine Viertelmillion Euro. Im ersten Korruptionsprozess wurde Wolbergs wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme in Höhe von 150 000 Euro schuldig gesprochen, blieb jedoch ohne Strafe. Den mitangeklagten Bauunternehmer verurteilte das Landgericht wegen Vorteilsgewährung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 500 000 Euro.

Neben den Urteilen im ersten Korruptionsprozess ist der neuerliche Strafbefehl der vierte Schuldspruch in der Regensburger Affäre. Mehr und mehr wird offensichtlich, dass die Nähe zwischen Politik und Baubranche System hatte - und zwar jahrelang und über Parteigrenzen hinweg. Einer der verstrickten Bauunternehmer hat bereits im Frühjahr 2018 einen Strafbefehl akzeptiert, unter anderem wegen Bestechung von OB Wolbergs. Aus seinem Umfeld sollen rund 160 000 Euro an den SPD-Ortsverein Stadtsüden gegangen sein. Im Gegenzug soll sich Wolbergs unter anderem für eine Baugenehmigung eingesetzt haben. Die weiteren zwei Strafbefehle haben mit dem Wahlkampf des CSU-Politikers Christian Schlegl zu tun, der die OB-Wahl 2014 gegen Wolbergs, damals SPD, verlor. Gegen Schlegl hat die Staatsanwaltschaft ebenfalls Anklage erhoben. Die Vorwürfe, unter anderem: Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Parteiengesetz. Gegen den Regensburger Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU) laufen die Ermittlungen noch. Bei ihm geht es um den Verdacht der Erpressung. Seine Immunität hat der Landtag schon aufgehoben, der Weg für eine Anklage wäre damit frei. Ob auch Anklage erhoben wird, darüber hat die Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden. Zudem läuft noch eines von ursprünglich zwei Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsverdachts gegen Wolbergs' Amtsvorgänger, den früheren OB Hans Schaidinger (CSU).